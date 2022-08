Traffico Roma del 27-08-2022 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 27 agosto 2022) Luceverdetrovati dalla redazione ilcontinua a essere scorrevole Sui raccordi autostradali della città in pratica via da oggi in via Col di Lana un divieto di transito tra via Monte Zebio viale Mazzini per un evento culturale chiusa per lavori sulle condutture dell’acqua via della Camilluccia in corrispondenza di piazza giochi Delfici e prudenza per olio sull’asfalto in via Merulana tra Piazza San Giovanni in Laterano è via per concludere i sospesi fino al 4 settembre i lavori sullaLido i treni regionali Ire sono regolari sull’intera tratta da inizio A fine servizio per i dettagli di questa di altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it da Maria Mara Taormina è tutto un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde ...