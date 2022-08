SkyTG24 : Spezia Sassuolo 2-2: gol e spettacolo al Picco. HIGHLIGHTS - ledicoladelsud : Serie A, Spezia-Sassuolo 2-2 - Gazzetta_it : Il primo gol di Pinamonti vale una rimonta: finisce 2-2 #SpeziaSassuolo - lifestyleblogit : Serie A, Spezia-Sassuolo 2-2 - - italiaserait : Serie A, Spezia-Sassuolo 2-2 -

...00 Brescia - Perugia 14:00 Frosinone - Como 14:00 Reggina - Palermo 14:00 Ternana - Cosenza 14:00 Venezia - Benevento 16:15 Genoa - Parma CALCIO -A 12:30 Cremonese - Sassuolo 15:00- ...e Sassuolo si spartiscono la posta in un 2 - 2 pieno di errori e polemiche . Partono forte gli ospiti che trovano la prima rete di Frattesi , abile a inserirsi su un cross dall'esterno. I ...(ANSA) - ROMA, 27 AGO - Spezia e Sassuolo 2-2 (2-1) in una partita della terza giornata della Serie A, giocata al 'Picco'. Queste le reti: nel pt 27' Frattesi, 30' Bastoni, 49' Nzola (rigore); nel ...I rossoneri hanno superato 2-0 il Milan, finisce 2-2 tra Spezia e Sassuolo. Prezioso 1-1 per i giallorossi contro la Juventus. Vittoria da record per il Liverpool. Pole di Sainz nel Gp del Belgio ...