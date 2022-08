Rocco Siffredi e il matrimonio: “Festeggio 30 anni con Rozsa, più di Totti e Ilary” (Di sabato 27 agosto 2022) Rocco Siffredi festeggia 30 anni di matrimonio con la moglie e lancia una frecciatina alla coppia più chiacchierata dell’anno, Ilary Blasi e Francesco Totti. L’amore per Rozsa da 30 anni Il pornodivo, oggi 58 anni, in un’intervista al Corriere della Sera, edizione di Bergamo, ha raccontato del suo lungo amore con la moglie Rozsa Tassi, ex-porno attrice. Siffredi, ormai famoso in tutto il mondo, vive da anni a Budapest dove prosegue con la sua carriera. A breve sarà anche il protagonista di una serie Netflix, con Alessandro Borghi nei panni di Rocco. Siffredi: “Sono il primo sostenitore della famiglia” Siffredi è stato ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 27 agosto 2022)festeggia 30dicon la moglie e lancia una frecciatina alla coppia più chiacchierata dell’anno,Blasi e Francesco. L’amore perda 30Il pornodivo, oggi 58, in un’intervista al Corriere della Sera, edizione di Bergamo, ha raccontato del suo lungo amore con la moglieTassi, ex-porno attrice., ormai famoso in tutto il mondo, vive daa Budapest dove prosegue con la sua carriera. A breve sarà anche il protagonista di una serie Netflix, con Alessandro Borghi nei pdi: “Sono il primo sostenitore della famiglia”è stato ...

TeofiloSteven : RT @milan_corner: @IlgoldiDhorasoo @antig9696 @manu_99a ho le notifiche piene di insuilti, è diventato uno schifo, non so nemmeno più come… - CorriereCitta : Rocco Siffredi e il matrimonio: “Festeggio 30 anni con Rozsa, più di Totti e Ilary” - YBah96 : RT @milan_corner: @IlgoldiDhorasoo @antig9696 @manu_99a ho le notifiche piene di insuilti, è diventato uno schifo, non so nemmeno più come… - RinversoR : Sto leggendo tanti twit che parlano di 16 cm di media..in realtà la media e 13il mio e....non lo dico o sembra vogl… - ElonMusk4ever : @osamundR Certo che nel rapporto dell'autopsia mettere impatto con uccello, ecco forse con Rocco Siffredi ?????????? -