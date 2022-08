LIVE Vuelta a España 2022, tappa di oggi in DIRETTA: dieci al comando con Landa e Pinot (Di sabato 27 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA GENERALE Vuelta A España 14.41 Gruppo di Evenepoel a 3?. 14.39 Tutto pronto per il secondo GPM di giornata: Alto de la Mozqueta (6,8 km al 6,6%). 14.36 Corridori che hanno percorso più di 41 km/h nella prima ora nonostante la salita. 14.33 Gruppo a 2’35”. 14.31 Rientrano i tre Groupama-FDJ: dieci al comando. 14.28 30” di ritardo per il terzetto transalpino. 14.25 Plotone Maglia Rossa che invece è a 2?. 14.22 Il terzetto della Groupama-FDJ è in rimonta e a breve potrebbe riportarsi sul gruppo al comando. 14.19 Armirail si è staccato dal drappello davanti perché, poco più avanti al gruppo ci sono i suoi compagni di squadra Reichenbach e Pinot. 14.15 Gruppo che è a circa 1’20” di ritardo. 14.12 Va a ... Leggi su oasport (Di sabato 27 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLASSIFICA GENERALE14.41 Gruppo di Evenepoel a 3?. 14.39 Tutto pronto per il secondo GPM di giornata: Alto de la Mozqueta (6,8 km al 6,6%). 14.36 Corridori che hanno percorso più di 41 km/h nella prima ora nonostante la salita. 14.33 Gruppo a 2’35”. 14.31 Rientrano i tre Groupama-FDJ:al. 14.28 30” di ritardo per il terzetto transalpino. 14.25 Plotone Maglia Rossa che invece è a 2?. 14.22 Il terzetto della Groupama-FDJ è in rimonta e a breve potrebbe riportarsi sul gruppo al. 14.19 Armirail si è staccato dal drappello davanti perché, poco più avanti al gruppo ci sono i suoi compagni di squadra Reichenbach e. 14.15 Gruppo che è a circa 1’20” di ritardo. 14.12 Va a ...

