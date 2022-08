Juventus, Allegri: «Bravo José a far restare la Roma in partita. Contento della prestazione dei ragazzi» (Di sabato 27 agosto 2022) Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha parlato al termine della partita con la Roma ai microfoni di DAZN Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha parlato al termine della partita con la Roma ai microfoni di DAZN. Le sue dichiarazioni: partita – «Il campionato è lungo, poi abbiamo anche rischiato di capitolare. Noi siamo stati aggressivi, abbiamo giocato bene tecnicamente nel primo tempo. Nel secondo tempo avevamo possibilità sulla sinistra ma non le abbiamo sfruttate. Sono Contento di cosa hanno fatto i ragazzi, è stata una bella partita. La Roma poi è una grande squadra e Josè ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 27 agosto 2022) Massimiliano, allenatore, ha parlato al terminecon laai microfoni di DAZN Massimiliano, allenatore, ha parlato al terminecon laai microfoni di DAZN. Le sue dichiarazioni:– «Il campionato è lungo, poi abbiamo anche rischiato di capitolare. Noi siamo stati aggressivi, abbiamo giocato bene tecnicamente nel primo tempo. Nel secondo tempo avevamo possibilità sulla sinistra ma non le abbiamo sfruttate. Sonodi cosa hanno fatto i, è stata una bella. Lapoi è una grande squadra e Josè ...

