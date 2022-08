sportli26181512 : Juve, senti Matuidi: 'Dybala alla Roma mi ha sorpreso, ma a rimetterci non è lui...': Matuidi punge la Juve: 'Dybal… - sammyromanista : RT @Gazzetta_it: Juve, senti Matuidi: 'Dybala alla Roma mi ha sorpreso, ma a rimetterci non è lui...' #JuveRoma - Gazzetta_it : Juve, senti Matuidi: 'Dybala alla Roma mi ha sorpreso, ma a rimetterci non è lui...' #JuveRoma - paco_the_sider : @romeoagresti Senti Max…quando alla Juve c erano i campioni…un allenatore figurina che nn deve dare identica alla s… - ZonaBianconeri : RT @TuttoJuve24: Juventus, senti l’agente di Milik: “Felice di questa nuova sfida” #Juventus #Juve #Allegri #Vlahovic #SerieA https://t.co… -

Tuttosport

E' ancora ambassador dell'Inter Miami e i tanti titoli vinti in carriera, a cominciare da quelli con lao il Mondiale 2018 con la Francia, restano nella memoria, ma il suo presente si chiama ...QuandoCristiano Ronaldo avvicinato a club di Serie A, che idea ti fai 'Meglio non dirlo in ... Da quel momento, le casse dellahanno avuto problemi per cui gli azionisti hanno dovuto subire ... Juve, senti il dottor Tencone: "Allegri non ha torto, ci sta il ko muscolare" DAJE ROMA!' Sarà una partita piena di emozioni: tornare in una città dove ho tanti amici e giocare in uno stadio dove ho vissuto bei momenti e condiviso trofei con i tifosi bianconeri che mi hanno fat ...Mourinho: “Ha la faccia di un bambino ma non lo è” Oggi torna da ex. Juventus-Roma, Dybala coi lupi fra pianti e rimpianti di Emanuele Gamba. Allegri, Dybala e Mourinho. Ha salutato Torino in lacrime, ...