Gruppo di ragazzi colpito da fulmine, uno sarebbe in gravi condizioni (Di sabato 27 agosto 2022) L'Aquila - Campo Imperatore, Questa mattina intorno alle 12,30 un Gruppo escursionisti è stato colpito da un fulmine nel versante aquilano del Gran Sasso. Uno di loro, che sarebbe stato preso in pieno, è in condizioni più gravi e in stato di incoscienza: è stato soccorso dall’elicottero del 118 e trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale San Salvatore dell’Aquila. Feriti anche gli altri due, medicati sul posto e poi soccorsi dalle ambulanze leggi tutto Leggi su abruzzo24ore.tv (Di sabato 27 agosto 2022) L'Aquila - Campo Imperatore, Questa mattina intorno alle 12,30 unescursionisti è statoda unnel versante aquilano del Gran Sasso. Uno di loro, chestato preso in pieno, è inpiùe in stato di incoscienza: è stato soccorso dall’elicottero del 118 e trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale San Salvatore dell’Aquila. Feriti anche gli altri due, medicati sul posto e poi soccorsi dalle ambulanze leggi tutto

juventusfc : Allegri: «Nel gruppo c'è voglia di lavorare e migliorare per arrivare all'obiettivo, lo spirito è quello giusto e s… - RonnyBandiera : @evelynbani @AStramezzi A chi lo dici… Io sono un in nucleo familiare di 9 persone tutte nn vaccinate tra cui i mie… - deca_hemmyblack : RT @goddesss_01: Io non vorrei dire ma i ragazzi che sul gruppo affitti scrivono specificatamente di cercare una coinquilina donna sono mol… - SovverViva : Ho tra le mani la foto della cresima delle mie ragazze. Un gruppo di ragazzi, un vescovo, un sacerdote. TUTTI con l… - anxiouslif : @pastaIpesto -