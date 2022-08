F1 oggi, GP Belgio 2022: orari FP3 e qualifiche, tv, streaming, programma Sky e TV8 (Di sabato 27 agosto 2022) oggi, sabato 27 agosto, sarà il giorno della FP3 e delle qualifiche del GP del Belgio, quattordicesimo round del Mondiale 2022 di F1. Sulla pista di Spa-Francorchamps, si prevede una giornata particolarmente intensa in cui non sarà semplice dare un quadro preciso della situazione. Le tante penalità che subiranno i piloti, legate alle sostituzioni di vari componenti, muteranno il corso degli eventi soprattutto del time-attack. Sicuramente, infatti, saranno arretrati in griglia il monegasco Charles Leclerc (Ferrari), l’olandese Max Verstappen (Red Bull), il britannico Lando Norris (McLaren), il francese Esteban Ocon (Alpine), il finlandese Valtteri Bottas (Alfa Romeo) e il tedesco Mick Schumacher (Haas) per aver sostituito in toto il motore e nel caso di Leclerc avere a disposizione anche un ibrido evoluto. Desta, ... Leggi su oasport (Di sabato 27 agosto 2022), sabato 27 agosto, sarà il giorno della FP3 e delledel GP del, quattordicesimo round del Mondialedi F1. Sulla pista di Spa-Francorchamps, si prevede una giornata particolarmente intensa in cui non sarà semplice dare un quadro preciso della situazione. Le tante penalità che subiranno i piloti, legate alle sostituzioni di vari componenti, muteranno il corso degli eventi soprattutto del time-attack. Sicuramente, infatti, saranno arretrati in griglia il monegasco Charles Leclerc (Ferrari), l’olandese Max Verstappen (Red Bull), il britannico Lando Norris (McLaren), il francese Esteban Ocon (Alpine), il finlandese Valtteri Bottas (Alfa Romeo) e il tedesco Mick Schumacher (Haas) per aver sostituito in toto il motore e nel caso di Leclerc avere a disposizione anche un ibrido evoluto. Desta, ...

NotizieIN : Formula 1 GP Belgio Streaming Gratis, dove vedere Ferrari in Diretta TV: oggi Qualifiche - CalcioIN : Formula 1 GP Belgio Streaming Gratis, dove vedere Ferrari in Diretta TV: oggi Qualifiche - Pannocchio13 : @mattonistajr L’unica cosa che so del protocollo è che dal papa qualsiasi donna si dovrebbe presentare in abito ner… - sportli26181512 : Leclerc dopo le libere del GP Belgio: 'Sabato lavoreremo già in ottica gara': Charles Leclerc commenta il venerdì d… - sportface2016 : F1 GP Belgio, #Perez: “Oggi tanta sfortuna in pista, auto competitiva ma c’è da lavorare” -