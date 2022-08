F1, Fernando Alonso: “Domani sarà una bella occasione, speriamo vada meglio del Canada” (Di sabato 27 agosto 2022) Nonostante il sesto tempo con il quale Fernando Alonso ha concluso il Q3 durante le qualifiche del Gran Premio del Belgio 2022, lo spagnolo potrà comunque partire dalla seconda fila in terza posizione, viste le penalità che coinvolgono direttamente Verstappen, Leclerc e del suo stesso compagno di squadra Ocon. Alonso aveva accennato negli scorsi giorni sia alla voglia di puntare a un podio per questa seconda parte di stagione sia, in merito al circuito di Spa, quanto si sia divertito nel corrervi con una macchina migliorata e non poco rispetto alle ultime uscite. Di seguito, le dichiarazioni del pilota della Alpine rilasciate alla stampa al termine delle qualifiche: “Domani sarà una bella occasione, quando parti davanti è tutto più facile, speriamo di ... Leggi su oasport (Di sabato 27 agosto 2022) Nonostante il sesto tempo con il qualeha concluso il Q3 durante le qualifiche del Gran Premio del Belgio 2022, lo spagnolo potrà comunque partire dalla seconda fila in terza posizione, viste le penalità che coinvolgono direttamente Verstappen, Leclerc e del suo stesso compagno di squadra Ocon.aveva accennato negli scorsi giorni sia alla voglia di puntare a un podio per questa seconda parte di stagione sia, in merito al circuito di Spa, quanto si sia divertito nel corrervi con una macchina migliorata e non poco rispetto alle ultime uscite. Di seguito, le dichiarazioni del pilota della Alpine rilasciate alla stampa al termine delle qualifiche: “una, quando parti davanti è tutto più facile,di ...

