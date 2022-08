F1, Esteban Ocon: “Darò tutto in gara, la squadra è stata perfetta oggi” (Di sabato 27 agosto 2022) Esteban Ocon ha espresso le proprie idee al termine delle qualifiche del Gran Premio del Belgio, 14ma prova del Mondiale F1 2022. Il francese dell’Alpine scatterà lontano dai migliori, una situazione condivisa con molti altri protagonisti in seguito ad un cambio di alcune componenti della ‘Power Unit’. Il portacolori del marchio transalpino si schiererà in 16ma posizione alle spalle della Ferrari del monegasco Charles Leclerc e della Red Bull dell’olandese Max Verstappen. Il 25enne nativo di Évreux sarà quindi costretto a rimontare, una missione che al momento non appare impossibile. Il compagno di box dello spagnolo Fernando Alonso ha commentato ai microfoni della propria formazione: “Sono molto contento della quinta posizione dopo delle fantastiche qualifiche. La squadra ha fatto un lavoro perfetto, ma purtroppo dovrò partire dietro ... Leggi su oasport (Di sabato 27 agosto 2022)ha espresso le proprie idee al termine delle qualifiche del Gran Premio del Belgio, 14ma prova del Mondiale F1 2022. Il francese dell’Alpine scatterà lontano dai migliori, una situazione condivisa con molti altri protagonisti in seguito ad un cambio di alcune componenti della ‘Power Unit’. Il portacolori del marchio transalpino si schiererà in 16ma posizione alle spalle della Ferrari del monegasco Charles Leclerc e della Red Bull dell’olandese Max Verstappen. Il 25enne nativo di Évreux sarà quindi costretto a rimontare, una missione che al momento non appare impossibile. Il compagno di box dello spagnolo Fernando Alonso ha commentato ai microfoni della propria formazione: “Sono molto contento della quinta posizione dopo delle fantastiche qualifiche. Laha fatto un lavoro perfetto, ma purtroppo dovrò partire dietro ...

