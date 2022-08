Emanuele Fiano (Pd): 'Ecco perché i progetti di Giorgia Meloni ci preoccupano' (Di sabato 27 agosto 2022) Parole serie di un antifascista figlio di Nedo Fiano che la brutalista del nazi - fascismo e dell'antisemitismo l'ha provata sulla sua pelle. "Delle prossime elezioni ci preoccupa che Giorgia Meloni ... Leggi su globalist (Di sabato 27 agosto 2022) Parole serie di un antifascista figlio di Nedoche la brutalista del nazi - fascismo e dell'antisemitismo l'ha provata sulla sua pelle. "Delle prossime elezioni ci preoccupa che...

borghi_claudio : Un po' mi dispiacerebbe perché in fondo (fondo) è simpatico ma come fare per evitare di riavere in Parlamento EMANU… - Patty_Rose_L : RT @borghi_claudio: Un po' mi dispiacerebbe perché in fondo (fondo) è simpatico ma come fare per evitare di riavere in Parlamento EMANUELE… - biicenzino : RT @borghi_claudio: Un po' mi dispiacerebbe perché in fondo (fondo) è simpatico ma come fare per evitare di riavere in Parlamento EMANUELE… - mapkomarco521 : RT @borghi_claudio: Un po' mi dispiacerebbe perché in fondo (fondo) è simpatico ma come fare per evitare di riavere in Parlamento EMANUELE… - viva_ziaMimma : RT @borghi_claudio: Un po' mi dispiacerebbe perché in fondo (fondo) è simpatico ma come fare per evitare di riavere in Parlamento EMANUELE… -