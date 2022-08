Calcio | Abraham risponde a Vlahovic | 1-1 tra Juve e Roma

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 27 agosto 2022) Torino, 27 ago. - (Adnkronos) - Finisce pari il big match dell'Allianz Stadium trantus e: sblocca la partitadopo 76 secondi con una bellissima punizione. Al 25' bis di Locatelli, ma il Var annulla. Nella ripresa pari disu assist in mezza rovesciata del grande ex Dybala. I giallorossi salgono a quota 7 punti e sono momentaneamente primi insieme a Lazio e Torino, bianconeri con due punti in meno. Ad uscire dal campo con i maggiori rammarichi sono i padroni di casa che dominano per un'ora ma non riescono a chiudere la partita, gli ospiti hanno il merito di non mollare e di uscire alla distanza conquistando un punto preziosissimo. Pronti via e il gol dicon una perla dapiazzato. L'inizio di un assedio durato per tutta la prima frazione, con il ...