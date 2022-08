BaBa per la Fiorentina: due viola verso Empoli (Di sabato 27 agosto 2022) Ciliegina sulla torta. Dopo l'arrivo di Barak dal Verona, la Fiorentina sta definendo anche l'acquisto di Bajrami dall'Empoli. Che... Leggi su calciomercato (Di sabato 27 agosto 2022) Ciliegina sulla torta. Dopo l'arrivo di Barak dal Verona, lasta definendo anche l'acquisto di Bajrami dall'. Che...

Mitch_mvp : Per pagare l'ingaggio di Ronaldo, il Napoli deve vendere: Osimhen Il Maradona La statua di San Gennaro 100 kg d… - MaoistiN : @BRBGML_baba Gagliardini buono per passare le bottigliette d'acqua. Ma peggio chi lo mette in campo (e ci metto pure Conte a suo tempo) - marknerazzurro : @BRBGML_baba Lo tieni per il cambio al 90’....???? - BRBGML_baba : Questa sera Inzaghi ci ha messo del suo, molto del suo! Formazione tipo e via, Gagliardini lo tieni per gli eventuali cambi nel recupero! - Theitalianape_1 : @CalisseLapo @GabryOnc @JamesOrJeims @antoniothebeer @SerieA @arekmilik9 @juventusfc La verità fa male eh? Comunque… -