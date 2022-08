Alberto Balocco, morto - probabilmente colpito da un fulmine - l'imprenditore dolciario (Di sabato 27 agosto 2022) Aveva 56 anni appena compiuti il presidente dell'azienda nota per i suoi panettoni. A stroncarlo un tragico incidente mentre faceva mountain bike nella zona dell'Assietta, in Piemonte. Vittima della tragica fatalità anche l'amico Davide Vigo Leggi su vanityfair (Di sabato 27 agosto 2022) Aveva 56 anni appena compiuti il presidente dell'azienda nota per i suoi panettoni. A stroncarlo un tragico incidente mentre faceva mountain bike nella zona dell'Assietta, in Piemonte. Vittima della tragica fatalità anche l'amico Davide Vigo

Agenzia_Ansa : L'industriale Alberto Balocco ucciso da un fulmine in mountain bike #ANSA - ClaMarchisio8 : Ho avuto la fortuna di conoscere Alberto Balocco diversi anni fa durante il periodo alla @juventusfc Un grande impr… - matteosalvinimi : Il Piemonte e l’Italia perdono una brava persona e un grande imprenditore: addio ad Alberto Balocco, ucciso da un f… - tra_mon : RT @a_meluzzi: Ciclisti uccisi da un fulmine nel Torinese. Uno è l'industriale Alberto Balocco - Cronaca ! Già’ senza segni di ustione?????… - mathildbauchard : RT @GuidoCrosetto: Alberto Balocco per molti era l’industriale dei biscotti e dei panettoni. Per me un amico ed una persona che stimavo eno… -