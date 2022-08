Volto noto di Uomini e Donne condannato per stupro a Lugano (Di venerdì 26 agosto 2022) Lui si chiama Leoluca Granata e ha un passato a Uomini e Donne, da? “tronista” nell’edizione di “Ragazzi e Ragazze” (la versione giovane del trono over che poi fu cancellata) e successivamente da corteggiatore. Ma ora è finito alla ribalta delle cronache non certo per i suoi trascorsi nel mondo dello spettacolo, bensì per via dell’arresto e dalla condanna – avvenuta in Svizzera, per la precisione a Lugano – a cinque anni per il reato di stupro. Da Maranello, sua città d’origine, i genitori di Leoluca Granata hanno dichiarato che il rapporto con la ragazza che poi ha sporto denunzia era invece consensuale, lanciando un accorato appello sulle pagine dell’edizione modenese del Resto del Carlino. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Uomini e Donne, una coppia fa marcia ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 26 agosto 2022) Lui si chiama Leoluca Granata e ha un passato a, da? “tronista” nell’edizione di “Ragazzi e Ragazze” (la versione giovane del trono over che poi fu cancellata) e successivamente da corteggiatore. Ma ora è finito alla ribalta delle cronache non certo per i suoi trascorsi nel mondo dello spettacolo, bensì per via dell’arresto e dalla condanna – avvenuta in Svizzera, per la precisione a– a cinque anni per il reato di. Da Maranello, sua città d’origine, i genitori di Leoluca Granata hanno dichiarato che il rapporto con la ragazza che poi ha sporto denunzia era invece consensuale, lanciando un accorato appello sulle pagine dell’edizione modenese del Resto del Carlino. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche…, una coppia fa marcia ...

