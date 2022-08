Viabilità Roma Regione Lazio del 26-08-2022 ore 09:45 (Di venerdì 26 agosto 2022) Viabilità DEL 26 AGOSTO 2022 ORE 09:20 FLAVIA DONDOLINI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio. APRIAMO SEGNALANDO UN INCIDENTE SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE CON CODE ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO PER LA DIRAMAZIONE Roma SUD SEMPRE SUL RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA INTERNA, UN ALTRO INCIDENTE E’ LA CAUSA DI CODE NEI PRESSI DELL’USCITA PER LA CASILINA SEGNALIAMO UN ALTRO SINISTRO, UN TAMPONAMENTO TRA DUE VEICOLI, AVVENUTO SULLA A12 Roma CIVITAVECCHIA, ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO AURELIA IN DIREZIONE Roma. VI INVITIAMO A PRESTARE ATTENZIONE PER QUANTO RIGUARDA I LAVORI CON IMPATTO SULLA Viabilità, RICORDIAMO CHE SULL’AUTOSTRADA FIRENZE-Roma PROSEGUONO FINO AL 20 ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 26 agosto 2022)DEL 26 AGOSTOORE 09:20 FLAVIA DONDOLINI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. APRIAMO SEGNALANDO UN INCIDENTE SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE CON CODE ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO PER LA DIRAMAZIONESUD SEMPRE SUL RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA INTERNA, UN ALTRO INCIDENTE E’ LA CAUSA DI CODE NEI PRESSI DELL’USCITA PER LA CASILINA SEGNALIAMO UN ALTRO SINISTRO, UN TAMPONAMENTO TRA DUE VEICOLI, AVVENUTO SULLA A12CIVITAVECCHIA, ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO AURELIA IN DIREZIONE. VI INVITIAMO A PRESTARE ATTENZIONE PER QUANTO RIGUARDA I LAVORI CON IMPATTO SULLA, RICORDIAMO CHE SULL’AUTOSTRADA FIRENZE-PROSEGUONO FINO AL 20 ...

