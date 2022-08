Vaccini, Moderna fa causa a Pfizer: ecco perché (Di venerdì 26 agosto 2022) È in atto un vero e proprio scontro tra i titani del vaccino anti-Covid. Moderna, azienda farmaceutica del Massachusetts che con l’affare dei Vaccini ha visto esplodere il suo titolo in borsa, chiudendo il 2021 con un fatturato stellare di circa 35 miliardi di euro, ha intentato due cause a Pfizer e a Biontech, azienda tedesca che ha realizzato, insieme al colosso americano, la tecnologia vaccinale vera e propria. Ed è esattamente su questo aspetto che è scaturita la richiesta di giudizio di Moderna, coinvolgendo il tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il distretto del Massachusetts e il tribunale regionale di Dusseldorf in Germania. In merito a quanto si legge in un comunicato, Moderna ritiene che il vaccino covid-19 di Pfizer e Biontech, Comirnaty, violi i brevetti che la ... Leggi su nicolaporro (Di venerdì 26 agosto 2022) È in atto un vero e proprio scontro tra i titani del vaccino anti-Covid., azienda farmaceutica del Massachusetts che con l’affare deiha visto esplodere il suo titolo in borsa, chiudendo il 2021 con un fatturato stellare di circa 35 miliardi di euro, ha intentato due cause ae a Biontech, azienda tedesca che ha realizzato, insieme al colosso americano, la tecnologia vaccinale vera e propria. Ed è esattamente su questo aspetto che è scaturita la richiesta di giudizio di, coinvolgendo il tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il distretto del Massachusetts e il tribunale regionale di Dusseldorf in Germania. In merito a quanto si legge in un comunicato,ritiene che il vaccino covid-19 die Biontech, Comirnaty, violi i brevetti che la ...

