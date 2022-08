Usa, una start-up cancella gli accenti dei dipendenti stranieri nei call center. Scoppia la polemica: «È razzismo» (Di venerdì 26 agosto 2022) Una start-up statunitense della Silicon Valley ha dato vita a una nuova tecnologia in grado di modificare in tempo reale gli accenti dei lavoratori dei call center. Ma è Scoppiato il dibattito tra la società Sanas che ritiene che la sua innovazione nasce per ridurre le discriminazioni razziste subite dal personale e chi, invece, accusa di voler far sembrare «persone bianche e occidentali» chi non lo è. Secondo molti critici della nuova start-up, la diversità linguistica andrebbe riconosciuta, valorizzata e non nascosta. Tra questi c’è il blog Sfagate che, in un articolo a firma di Giosuè Bote, accusa Sanas di voler far sembrare nordamericani tutti i lavoratori dei call center e denuncia come il sito web della società presenti la foto di un uomo che ... Leggi su open.online (Di venerdì 26 agosto 2022) Una-up statunitense della Silicon Valley ha dato vita a una nuova tecnologia in grado di modificare in tempo reale glidei lavoratori dei. Ma èto il dibattito tra la società Sanas che ritiene che la sua innovazione nasce per ridurre le discriminazioni razziste subite dal personale e chi, invece, accusa di voler far sembrare «persone bianche e occidentali» chi non lo è. Secondo molti critici della nuova-up, la diversità linguistica andrebbe riconosciuta, valorizzata e non nascosta. Tra questi c’è il blog Sfagate che, in un articolo a firma di Giosuè Bote, accusa Sanas di voler far sembrare nordamericani tutti i lavoratori deie denuncia come il sito web della società presenti la foto di un uomo che ...

