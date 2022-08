Un giudice blocca il divieto di aborto in Idaho. Un altro, invece, ammette le restrizioni in Texas (Di venerdì 26 agosto 2022) Dal 24 giugno, giorno in cui la Corte Suprema degli Stati Uniti hanno rovesciato la sentenza Roe v. Wade, una donna americana su 3 ha già perso l’accesso all’aborto. E quello che è peggio è che sono in arrivo leggi ancora più restrittive. Intanto mercoledì 24 agosto, a due mesi esatti di distanza da quella tragica data che ha segnato un passaggio storico – in negativo – per milioni di cittadine, un giudice federale ha bloccato in Idaho l’applicazione del divieto di aborto per le donne incinte che necessitano di cure d’emergenza, un giorno dopo che un giudice in Texas si è pronunciato contro l’amministrazione della Casa Bianca sulla stessa questione. Queste sentenze contrastanti sono arrivate in due delle prime cause legali riguardanti i tentativi del ... Leggi su luce.lanazione (Di venerdì 26 agosto 2022) Dal 24 giugno, giorno in cui la Corte Suprema degli Stati Uniti hanno rovesciato la sentenza Roe v. Wade, una donna americana su 3 ha già perso l’accesso all’. E quello che è peggio è che sono in arrivo leggi ancora più restrittive. Intanto mercoledì 24 agosto, a due mesi esatti di distanza da quella tragica data che ha segnato un passaggio storico – in negativo – per milioni di cittadine, unfederale hato inl’applicazione deldiper le donne incinte che necessitano di cure d’emergenza, un giorno dopo che uninsi è pronunciato contro l’amministrazione della Casa Bianca sulla stessa questione. Queste sentenze contrastanti sono arrivate in due delle prime cause legali riguardanti i tentativi del ...

