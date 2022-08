Trovato in possesso di cocaina a Montecorvino Pugliano, arrestato (Di venerdì 26 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoMontecorvino Pugliano (Sa) – In data 23 agosto, ufficiali di PG in servizio presso la Guardia di Finanza di Salerno hanno tratto in arresto, nella flagranza di reato, Luigi Di Domenico, originario del napoletano, in quanto Trovato in possesso di sostanza stupefacente del tipo cocaina. In particolare, all’esito del controllo al predetto, mentre era a bordo della sua autovettura, nei pressi dello svincolo autostradale di Montecorvino Pugliano, a seguito di segnalazione del cane antidroga, veniva rinvenuto un involucro di circa 50 grammi di cocaina occultata sulla sua persona. La perquisizione veniva estesa all’abitazione dello stesso, all’esito della quale veniva rinvenuto e sottoposto a sequestro un ulteriore quantitativo ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 26 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto(Sa) – In data 23 agosto, ufficiali di PG in servizio presso la Guardia di Finanza di Salerno hanno tratto in arresto, nella flagranza di reato, Luigi Di Domenico, originario del napoletano, in quantoindi sostanza stupefacente del tipo. In particolare, all’esito del controllo al predetto, mentre era a bordo della sua autovettura, nei pressi dello svincolo autostradale di, a seguito di segnalazione del cane antidroga, veniva rinvenuto un involucro di circa 50 grammi dioccultata sulla sua persona. La perquisizione veniva estesa all’abitazione dello stesso, all’esito della quale veniva rinvenuto e sottoposto a sequestro un ulteriore quantitativo ...

