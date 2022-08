Tour de l’Avenir 2022: Cian Uijtdebroeks domina sul primo arrivo in salita. Piganzoli ottimo secondo, Fancellu quarto (Di venerdì 26 agosto 2022) Era l’uomo più atteso e non ha deluso le aspettative. Il giovanissimo belga Cian Uijtdebroeks ha distrutto i suoi avversari sul primo arrivo in salita del Tour de l’Avenir 2022. Sul traguardo di Saint-François-Longchamp il classe 2003 ha dato oltre 1? a tutti gli altri, dimostrandosi il più forte sui terreni più duri. Dopo una tappa piuttosto tranquilla, Ujtdebroeks ha rotto gli indugi nei primissimi chilometri della dura salita finale, prendendo subito vantaggio su un gruppo che era stato controllato sino a quel momento dai corridori francesi. Inaspettatamente, tra i primi a cedere proprio il transalpino Lenny Martinez, solitamente a suo agio quando la strada tira all’insù. La risposta è arrivata, forte e chiara, dall’azzurro Davide ... Leggi su oasport (Di venerdì 26 agosto 2022) Era l’uomo più atteso e non ha deluso le aspettative. Il giovanissimo belgaha distrutto i suoi avversari sulindelde. Sul traguardo di Saint-François-Longchamp il classe 2003 ha dato oltre 1? a tutti gli altri, dimostrandosi il più forte sui terreni più duri. Dopo una tappa piuttosto tranquilla, Ujtdebroeks ha rotto gli indugi nei primissimi chilometri della durafinale, prendendo subito vantaggio su un gruppo che era stato controllato sino a quel momento dai corridori francesi. Inaspettatamente, tra i primi a cedere proprio il transalpino Lenny Martinez, solitamente a suo agio quando la strada tira all’insù. La risposta è arrivata, forte e chiara, dall’azzurro Davide ...

JorgeRAP1973 : RT @SpazioCiclismo: Colpo doppio di Cian Ujtdebroeks al Tour de l'Avenir 2022. Il corridore belga si prende la setima tappa con una splendi… - cyclingoo : ?? Tour de l’Avenir 2022, tappa e maglia per Cian Ujtdebroeks in solitaria! 2° Davide Piganzoli, 4° Alessandro Fance… - LucaSaugo : Prima del Tour de l'Avenir avevo scritto in varie chat che, secondo me, quest'anno i pro avrebbero fatto la festa a… - SpazioCiclismo : Colpo doppio di Cian Ujtdebroeks al Tour de l'Avenir 2022. Il corridore belga si prende la setima tappa con una spl… - SpazioCiclismo : Le immagini salienti della sesta tappa del Tour de l'Avenir #TDAV22 -