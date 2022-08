Sassuolo, Sky: “I Neroverdi su Antiste, preparata l’offerta” (Di venerdì 26 agosto 2022) Sassuolo Antiste- Il Sassuolo continua la sua preparazione in vista della gara, in scena domenica, contro lo Spezia. Il Sassuolo continua attivamente il mercato in entrata, l’obbiettivo per Carnevali è un attaccante che possa ricoprire i ruoli offensivi degli Emiliani. I Neroverdi stanno puntando dallo Spezia, Antiste in uscita dai Liguri. Sarebbe un ottimo rinforzo sia come sostituto di Pinamonti, in quel ruolo c’è anche Alvarez sia come alternativa a Kyriakopoulos e Ceide, entrambi utilizzabili a sinistra dopo la partenza di Raspadori. Stando a quanto riporta Sky, i Neroverdi avrebbero alzato l’offerta per il ventenne francese a 6 milioni più 1,5 di bonus. Domani sera, all’Alberto Picco della Spezia sarà ospite proprio ... Leggi su seriea24 (Di venerdì 26 agosto 2022)- Ilcontinua la sua preparazione in vista della gara, in scena domenica, contro lo Spezia. Ilcontinua attivamente il mercato in entrata, l’obbiettivo per Carnevali è un attaccante che possa ricoprire i ruoli offensivi degli Emiliani. Istanno puntando dallo Spezia,in uscita dai Liguri. Sarebbe un ottimo rinforzo sia come sostituto di Pinamonti, in quel ruolo c’è anche Alvarez sia come alternativa a Kyriakopoulos e Ceide, entrambi utilizzabili a sinistra dopo la partenza di Raspadori. Stando a quanto riporta Sky, iavrebbero alzatoper il ventenne francese a 6 milioni più 1,5 di bonus. Domani sera, all’Alberto Picco della Spezia sarà ospite proprio ...

