Sant’Alessandro | il vescovo Beschi | “Per alimentare e difendere la pace bisogna esercitarsi alla pace | è una scelta”

(Di venerdì 26 agosto 2022) “In realtà laè una, unafondamentale e permanente e dunque una virtù: un abito della mente, del cuore, delle mani, dello spirito”: nell’omelia della messa di venerdì 26 agosto nella cattedrale di Città Alta, in occasione dei festeggiamenti diildi Bergamo Francescosi è concentrato sulla. Lacome speranza, come virtù, come dono. La messa, concelebrata tra gli altri anche dal Patriarca di Gerusalemme Pierbattista Pizzab, ha visto la partecipazione delle autorità civili, politiche e militari della città, tra i quali il sindaco Giorgio Gori e alcuni componenti della sua giunta, il presidente della Provincia Pasquale ...

corrierebergamo : Il vescovo di Bergamo dedica Sant’Alessandro alla pace: «non è una condizione naturale e scontata, ma una scelta» - fabio_loda : RT @confcoopbg: Oggi nella solenne festività di Sant’Alessandro, Patrono della Diocesi di #Bergamo, il nostro amatissimo Vescovo Francesco… - GiuseppeGuerin1 : RT @confcoopbg: Oggi nella solenne festività di Sant’Alessandro, Patrono della Diocesi di #Bergamo, il nostro amatissimo Vescovo Francesco… - confcoopbg : Oggi nella solenne festività di Sant’Alessandro, Patrono della Diocesi di #Bergamo, il nostro amatissimo Vescovo F… -

In ricordo della sua importanza è stata eretta nel 1621 per volere delEmo, poco più a monte del sito effettivo, una colonna con frammenti romani in granito di Numidia. Porta, ......può riapparire a Londra presentandosi come contedi ... Trento e infine Roma grazie all'aiuto delPier Virgilio ... allarma però il'Uffizio. Papa Pio VI Le cose si ingarbugliano. ...