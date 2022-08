Qualificazioni US Open 2022: Elisabetta Cocciaretto al turno decisivo: sfiderà Whitney Osuigwe (Di venerdì 26 agosto 2022) Ancora avanti Elisabetta Cocciaretto nelle Qualificazioni al tabellone principale degli US Open. Dopo aver superato la 17enne andorrana Victoria Jimenez-Kasintseva, la testa di serie numero 9 delle Qualificazioni si è imposta in rimonta anche sulla ventenne Caty McNally col punteggio di 3-6 6-2 6-3 dopo quasi due ore di gioco. La marchigiana parte male, perdendo il servizio nel quarto gioco e vedendo scappare addirittura sul 5-1 l’americana. La reazione c’è, con due set point cancellati e il recupero di uno dei due break di svantaggio. Ma in 45? l’americana riesce a chiudere, dopo aver sprecato un altro set point. Tutto altro copione nei successivi set. Cocciaretto parte bene e si porta sul 3-0 nel secondo periodo. Al quinto game c’è il break a zero di McNally ma nel gioco successivo ... Leggi su sportface (Di venerdì 26 agosto 2022) Ancora avantinelleal tabellone principale degli US. Dopo aver superato la 17enne andorrana Victoria Jimenez-Kasintseva, la testa di serie numero 9 dellesi è imposta in rimonta anche sulla ventenne Caty McNally col punteggio di 3-6 6-2 6-3 dopo quasi due ore di gioco. La marchigiana parte male, perdendo il servizio nel quarto gioco e vedendo scappare addirittura sul 5-1 l’americana. La reazione c’è, con due set point cancellati e il recupero di uno dei due break di svantaggio. Ma in 45? l’americana riesce a chiudere, dopo aver sprecato un altro set point. Tutto altro copione nei successivi set.parte bene e si porta sul 3-0 nel secondo periodo. Al quinto game c’è il break a zero di McNally ma nel gioco successivo ...

WeAreTennisITA : Qualificazioni Us Open con 18 italiani (e 16 americani) La presenza di 18 giocatori italiani nelle qualificazioni m… - sportface2016 : #UsOpen, Elisabetta #Cocciaretto al turno decisivo delle qualificazioni: sfiderà #Osuigwe - ZerounoTv : Qualificazioni Us Open, otto azzurri al turno decisivo - Giornaleditalia : #italpresssport Qualificazioni Us Open, otto azzurri al turno decisivo - Eurosport_IT : Forza Azzurri! Andiamoci a prendere il tabellone principale di Flushing Meadows ?????? #USOpen | #EurosportTENNIS -