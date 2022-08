Per abortire negli Usa si potrà cercare un ospedale su Google Maps (Di venerdì 26 agosto 2022) Google indicherà nella sua applicazione Maps e nel suo motore di ricerca quali cliniche e ospedali offrono la possibilità di praticare l’aborto negli Stati Uniti, in un momento in cui diversi Stati stanno limitando l’accesso a questa pratica dopo una sentenza della Corte Suprema. In una dichiarazione, la società di Mountain View ha spiegato che questi luoghi appariranno specificamente etichettati come centri in cui vengono eseguiti aborti quando l’utente o l’utente cerca “cliniche per l’aborto vicino a me” I risultati mostreranno solo i centri in cui Google ha ricevuto conferma che gli aborti vengono effettivamente eseguiti, in modo da non mandare nessuno in un luogo dove ciò non avvenga. L'articolo proviene da Metropolitan Magazine. Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 26 agosto 2022)indicherà nella sua applicazionee nel suo motore di ricerca quali cliniche e ospedali offrono la possibilità di praticare l’abortoStati Uniti, in un momento in cui diversi Stati stanno limitando l’accesso a questa pratica dopo una sentenza della Corte Suprema. In una dichiarazione, la società di Mountain View ha spiegato che questi luoghi appariranno specificamente etichettati come centri in cui vengono eseguiti aborti quando l’utente o l’utente cerca “cliniche per l’aborto vicino a me” I risultati mostreranno solo i centri in cuiha ricevuto conferma che gli aborti vengono effettivamente eseguiti, in modo da non mandare nessuno in un luogo dove ciò non avvenga. L'articolo proviene da Metropolitan Magazine.

