Oroscopo Branko di Venerdì 26 Agosto 2022 | Toro stanco

Leggi su zon

(Di venerdì 26 agosto 2022) L’diper oggi,26Ariete Bel cielo per le coppie di lunga data, da qui all’autunno qualcuno potrebbe fare un passo importante.In queste ore siete un pochino stanchi, il lavoro vi assorbe e la vostra agenda è decisamente piena. Gemelli ?Stelle interessanti per proporre agli altri dei progetti che da qui ai prossimi mesi potrebbero essere forieri di preziose novità. Cancro Per voi si prospetta una giornata interessante. In particolare se desiderate mettere in piedi un nuovo progetto per il futuro. Leone La vostra determinazione paga, sul lavoro siete benvoluti e questo alimenta il vostro ego. Vergine Giornata interessante per i cuori solitari, avete voglia di mettervi in gioco. Bilancia Il vostro è un cielo che invita alla ...