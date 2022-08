Oggi inizia ufficialmente la propaganda elettorale (Di venerdì 26 agosto 2022) Oggi è il giorno d’inizio ufficiale della campagna elettorale, comizi, cartelloni, tribune elettorali. Si vota domenica 25 settembre in una sola giornata, dalle 7 alle 23 per le elezioni politiche anticipate. Chiuse le urne, partono gli exit poll. Poi lo spoglio delle schede, le prime proiezioni e i risultati. Oggi 26 agosto quindi è la data d’inizio ufficiale della ‘propaganda elettorale’, il mese di campagna elettorale prima del voto, con l’affissione dei manifesti elettorali. Il 15 ottobre è la data entro la quale deve tenersi la prima seduta del nuovo Parlamento. A stabilirlo è sempre l’articolo 61 della Costituzione, in base al quale “la prima riunione” delle Camere “ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni”. Finché non sono riunite le nuove camere, prosegue ... Leggi su laprimapagina (Di venerdì 26 agosto 2022)è il giorno d’inizio ufficiale della campagna, comizi, cartelloni, tribune elettorali. Si vota domenica 25 settembre in una sola giornata, dalle 7 alle 23 per le elezioni politiche anticipate. Chiuse le urne, partono gli exit poll. Poi lo spoglio delle schede, le prime proiezioni e i risultati.26 agosto quindi è la data d’inizio ufficiale della ‘’, il mese di campagnaprima del voto, con l’affissione dei manifesti elettorali. Il 15 ottobre è la data entro la quale deve tenersi la prima seduta del nuovo Parlamento. A stabilirlo è sempre l’articolo 61 della Costituzione, in base al quale “la prima riunione” delle Camere “ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni”. Finché non sono riunite le nuove camere, prosegue ...

