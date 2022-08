Modena vs Ternana: pronostici e possibili formazioni (Di venerdì 26 agosto 2022) Sabato 27 agosto alle ore 20.45 al Braglia di Modena si affrontano Modena vs Ternana. I ragazzi di Tesser vengono dalla sconfitta esterna a Cosenza. Ternana vince di misura in casa contro la Reggina. Modena vs Ternana: da dove iniziamo Modena Una sconfitta in tredici minuti. Di quelle che fanno male perché subita in rimonta quando la gara sembrava sotto controllo. Gran primo tempo e giustamente in vantaggio. Dopo non aver sfruttato le occasioni per il raddoppio, incassati 2 gol con qualche ingenuità di troppo. Questo il match a Cosenza, affrontato con intensità e coraggio dalla compagine modenese. Gara con la Ternana difficile e importante soprattutto sul piano mentale. Il Modena ha perso le ultime 2 partite. Ha segnato ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 26 agosto 2022) Sabato 27 agosto alle ore 20.45 al Braglia disi affrontanovs. I ragazzi di Tesser vengono dalla sconfitta esterna a Cosenza.vince di misura in casa contro la Reggina.vs: da dove iniziamoUna sconfitta in tredici minuti. Di quelle che fanno male perché subita in rimonta quando la gara sembrava sotto controllo. Gran primo tempo e giustamente in vantaggio. Dopo non aver sfruttato le occasioni per il raddoppio, incassati 2 gol con qualche ingenuità di troppo. Questo il match a Cosenza, affrontato con intensità e coraggio dalla compagine modenese. Gara con ladifficile e importante soprattutto sul piano mentale. Ilha perso le ultime 2 partite. Ha segnato ...

