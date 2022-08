Milan, sorpasso sull’Inter per un difensore: le ultime (Di venerdì 26 agosto 2022) Le Milanesi si contendono Trevoh Chalobah, difensore 23enne del Chelsea e scuola Blues. Dopo un primo momento di vantaggio Inter, secondo la Gazzetta dello Sport, il Milan si troverebbe in vantaggio per la corsa all’inglese. Il motivo dell’arranco da parte dell’Inter risiederebbe nella formula: prestito annuale a 3 milioni. Tale condizione, invece, non costituirebbe un problema per il Milan. Chalobah vorrebbe più continuità in termini di minutaggio cosa che il Chelsea non potrebbe garantirgli, dunque ecco la pista che lo porterebbe a giocare in Serie A. Nel caso in cui dovesse sbarcare al Milan, inoltre, Chalobah raggiungerebbe Fikayo Tomori, suo ex compagno di Academy e prima squadra del Chelsea. Milan Chalobah Inter Un altro fattore della trattativa questa volta esenta le ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 26 agosto 2022) Leesi si contendono Trevoh Chalobah,23enne del Chelsea e scuola Blues. Dopo un primo momento di vantaggio Inter, secondo la Gazzetta dello Sport, ilsi troverebbe in vantaggio per la corsa all’inglese. Il motivo dell’arranco da parte dell’Inter risiederebbe nella formula: prestito annuale a 3 milioni. Tale condizione, invece, non costituirebbe un problema per il. Chalobah vorrebbe più continuità in termini di minutaggio cosa che il Chelsea non potrebbe garantirgli, dunque ecco la pista che lo porterebbe a giocare in Serie A. Nel caso in cui dovesse sbarcare al, inoltre, Chalobah raggiungerebbe Fikayo Tomori, suo ex compagno di Academy e prima squadra del Chelsea.Chalobah Inter Un altro fattore della trattativa questa volta esenta le ...

