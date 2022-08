L'estate più calda di Sánchez (Di venerdì 26 agosto 2022) Il premier socialista deve affrontare una serie di emergenze - dall’economia alla disoccupazione, alla sicurezza - che lo stanno isolando nel Paese e dai suoi stessi alleati di governo. È davvero «caliente» l’estate del premier socialista iberico Pedro Sánchez. Non solo per le temperature record raggiunte nel Paese (a Cordoba, in Andalusia, a fine luglio si sono superati i 40 gradi per dieci giorni consecutivi), ma soprattutto per i molti - e gravi - problemi economici e politici che deve affrontare il suo esecutivo, sempre più debole e sempre meno apprezzato dai cittadini. L’ultima polemica scoppiata è quella relativa al contestatissimo «decreto reale» per il risparmio energetico, approvato il 2 agosto scorso. Strenuamente voluto dalla ministra della Transizione ecologica Teresa Ribera, vera scudiera del premier, prevede l’obbligo per tutti di non ... Leggi su panorama (Di venerdì 26 agosto 2022) Il premier socialista deve affrontare una serie di emergenze - dall’economia alla disoccupazione, alla sicurezza - che lo stanno isolando nel Paese e dai suoi stessi alleati di governo. È davvero «caliente» l’del premier socialista iberico Pedro. Non solo per le temperature record raggiunte nel Paese (a Cordoba, in Andalusia, a fine luglio si sono superati i 40 gradi per dieci giorni consecutivi), ma soprattutto per i molti - e gravi - problemi economici e politici che deve affrontare il suo esecutivo, sempre più debole e sempre meno apprezzato dai cittadini. L’ultima polemica scoppiata è quella relativa al contestatissimo «decreto reale» per il risparmio energetico, approvato il 2 agosto scorso. Strenuamente voluto dalla ministra della Transizione ecologica Teresa Ribera, vera scudiera del premier, prevede l’obbligo per tutti di non ...

