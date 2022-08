Juve, la verità su Vlahovic e l’ennagono bufala. Allegri ha capito l'errore (Di venerdì 26 agosto 2022) La cosa più comica dei tre palloni toccati da Vlahovic nel primo tempo di Sampdoria-Juventus, è che il primo è stato il... Leggi su calciomercato (Di venerdì 26 agosto 2022) La cosa più comica dei tre palloni toccati danel primo tempo di Sampdoria-ntus, è che il primo è stato il...

cmdotcom : #Juve, la verità su #Vlahovic e l’ennagono bufala. Allegri ha capito l'errore - sportli26181512 : Juve, la verità su Vlahovic e l’ennagono bufala. Allegri ha capito l'errore: La cosa più comica dei tre palloni toc… - _RP10_ : @MarzianoAnsioso Sta sul cazzo perche dice la verità e a molti non piace! Non serve un genio per capire e vedere ch… - dan94re : @MarzianoAnsioso Quali verità scusa? Allegri può dire quello che vuole, l'importante è quello che dice ai giocator… - FedericoPiliego : @PaPaganini fosse vero finalmente Ronaldo potrebbe svelare la verità! ... che era vero che prima di venire alla Ju… -