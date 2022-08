LaStampa : Iran, 500 spettatrici allo stadio Azadi di Teheran: le donne tornano allo stadio dopo 40 anni - SkyTG24 : Teheran, lo stadio apre le porte alle donne iraniane - telodogratis : Iran, donne allo stadio: per la prima volta da oltre 40 anni a partita campionato di calcio - News24_it : Iran, donne allo stadio: per la prima volta da oltre 40 anni a partita campionato di calcio - Piuchiaramente : RT @SkyTG24: Teheran, lo stadio apre le porte alle donne iraniane -

Agenzia ANSA

...ai profughi appena arrivati nei mesi invernali nelle zone di montagna ai confini con l'. Il ... "Organizzare un evento comune in cui tutte ledei tre gruppi possano partecipare in ...Per la prima volta dalla rivoluzione islamica del 1979, leinhanno ufficialmente assistito a una partita di calcio del campionato nazionale. Lo riferisce la Bbc che cita i media locali. Circa 500erano presenti giovedì sera al match allo ... Iran: donne a partita di campionato, prima volta da Rivoluzione - Medio Oriente L'Iran consente alle donne di assistere alla partita di calcio maschile. Per la prima volta in oltre quattro decenni.Per la prima volta dalla rivoluzione islamica del 1979, le donne in Iran hanno ufficialmente assistito a una partita di calcio del campionato nazionale. Lo riferisce la Bbc che cita i media locali. (A ...