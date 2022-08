Incidente a Caronno Pertusella | chi è il ciclista di 60 anni morto a Legnano

(Di venerdì 26 agosto 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color ÈPietro Inerme, ildi 60dopo un. Lo scontro è successo ieri mattina in via Lainate.Sono le 7:30 di giovedì 25 agosto. Ilentra in collisione con una Mazda. Siamo tra via Lainate e via Rossini. Immediatamente si attiva la macchina dei ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Un ciclista di 62 anni è rimasto gravemente ferito in seguito a unstradale avvenuto in via Rossini aPertusella, comune al confine tra milanese e varesotto, nella mattinata di giovedì 25 agosto. Tutto è accaduto poco prima delle 8, come riportato ...Un uomo di 62 anni è rimasto ferito in modo serio in untra la sua bici e un'auto, avvenuto questa mattina in via Gioacchino Rossini aPertusella. Lo scontro è avvenuto attorno alle 7,30 di oggi, giovedì, e ad avere la peggio come sempre ...I rilievi sono durati tutta la mattina causando anche code e rallentamenti alla viabilità locale. Ancora da chiarire dinamica e responsabilità per l’incidente di Caronno dalla conseguenze ancora più ...Non ce l’ha fatto il 62enne che ieri mattina è rimasto ferito in un incidente stradale a Caronno Pertusella. Il caronnese si è spento ieri pomeriggio all’ospedale di Legnano, dove è stato portato d’ur ...