Gas russo | sanzioni e Nord Stream 2 La versione di Nicolazzi

Leggi su formiche

(Di venerdì 26 agosto 2022) Se il gas dalla Russia si è ridotto e se2 resta chiuso non è in conseguenza dieuropee. Lo dice a Formiche.net il prof. Massimo, esperto manager con alle spalle una solida esperienza nel settore degli idrocarburi, (Eni e Lukoil), secondo cui per spiegare i prezzi alle stelle basta la dinamica di domanda e offerta e la necessità per gli operatori di scontare anticipatamente il rischio. Il record del prezzo del gas è solo colpa delle? Già prima della guerra c’erano stati significativi rincari. All’inizio dell’anno scorso eravamo a 20 Euro Mwh e a dicembre avevamo toccato i 130. Il mercato europeo per una serie di ragioni post covid si era ritrovato corto. La siccità in Brasile aveva portato al minimo l’idroelettrico, le pale nel mare del...