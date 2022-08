“Elodie? Non sapevo di esserci fidanzato!”, Fabrizio Corona sfotte Iannone (Di venerdì 26 agosto 2022) Fabrizio Corona ha condiviso tra le sue storie di Instagram la paparazzata di Andrea Iannone e Elodie in vacanza insieme e ha ironizzato sull’ultimo gossip del momento: “Non sapevo di essermi fidanzato con lei”, ha scritto riferendosi alla somiglianza tra lui e il pilota di MotoGP. Fabrizio Corona sfotte Iannone e condivide la paparazzata con... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di venerdì 26 agosto 2022)ha condiviso tra le sue storie di Instagram la paparazzata di Andreain vacanza insieme e ha ironizzato sull’ultimo gossip del momento: “Nondi essermi fidanzato con lei”, ha scritto riferendosi alla somiglianza tra lui e il pilota di MotoGP.e condivide la paparazzata con... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

01Distribution : Marilena e Andrea: un amore senza regole, se non quelle della vendetta. #TiMangioIlCuore sarà presentato in Concor… - swaggnali : RT @chasingthestars: Elodie io non ho pianto per Marra che ti faceva il video durante Niente canzoni d’amore per vederti con Iannone - Nascialb : RT @MadameA02: Davvero pensate ancora di offenderci dandoci della troia, pompinara o altro? Siete uomini piccolissimi e mi auguro che vostr… - Violettavilla3 : RT @chasingthestars: Elodie io non ho pianto per Marra che ti faceva il video durante Niente canzoni d’amore per vederti con Iannone - IlConteF : @MadameA02 Chiunque insulti una donna in tal modo non è un uomo, lo dico da persona lontana anni luce dalle posizioni di #Elodie -