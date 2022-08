Don't Worry Darling, Shia LaBeouf risponde a Olivia Wilde: "Non mi hai licenziato, me ne sono andato" (Di venerdì 26 agosto 2022) Shia LaBeouf ha deciso di rispondere alle affermazioni di Olivia Wilde, negando che la regista di Don't Worry Darling lo abbia effettivamente licenziato: 'Me ne sono andato io'. Shia LaBeouf si è recentemente fatto avanti per contestare l'affermazione di essere stato licenziato da Don't Worry Darling di Olivia Wilde proprio mentre la produzione stava iniziando nel 2020: l'attore ha smentito le parole della regista dicendo di aver abbandonato la produzione di sua spontanea volontà. LaBeouf afferma di aver scelto di lasciare la produzione perché riteneva che gli attori non avessero avuto ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 26 agosto 2022)ha deciso dire alle affermazioni di, negando che la regista di Don'tlo abbia effettivamente: 'Me neio'.si è recentemente fatto avanti per contestare l'affermazione di essere statoda Don'tdiproprio mentre la produzione stava iniziando nel 2020: l'attore ha smentito le parole della regista dicendo di aver abbandonato la produzione di sua spontanea volontà.afferma di aver scelto di lasciare la produzione perché riteneva che gli attori non avessero avuto ...

