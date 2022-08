glooit : Calcio: spese arbitri dilettanti,acconto a copertura 2 turni leggi su Gloo - aiacatanzaro : RT @AIA_it: Gli associati che dirigono gare regionali e sezionali riceveranno un anticipo a copertura delle spese. Leggi la news: https://t… - FalcionelliFede : RT @AIA_it: Gli associati che dirigono gare regionali e sezionali riceveranno un anticipo a copertura delle spese. Leggi la news: https://t… - CRAPiemonteVA : RT @AIA_it: Gli associati che dirigono gare regionali e sezionali riceveranno un anticipo a copertura delle spese. Leggi la news: https://t… - cramarche : RT @AIA_it: Gli associati che dirigono gare regionali e sezionali riceveranno un anticipo a copertura delle spese. Leggi la news: https://t… -

Agenzia ANSA

Ringrazio il Presidente della Federazione GiuocoGabriele Gravina e tutto il suo staff". L'... Questo permetterà ai giovani e alle giovani associate di non dover anticipare lein attesa ......' e ' sulla presa in considerazione del progetto avanzato dalla nuova società del Savonaed ... Dopodiché cosa intende fare la Giunta Russo Ci saranno altre maxiper uno stadio vuoto ' ... Calcio: spese arbitri dilettanti,acconto a copertura 2 turni - Calcio Svolta epocale riguardo ai rimborsi di arbitri e assistenti che dirigeranno partite del settore giovanile e della Lega Nazionale Dilettanti a livello regionale e provinciale. (ANSA) ...26 Agosto 2022 - Arnautovic Il Bologna vittima della contraddizione di questo ennesimo campionato aperto con il calcio mercato in corso. Vale per tutti, certamente, - Renonews.it ...