Berlusconi lancia Sorte: "Nel suo territorio è stato capace di raccogliere un grande numero di adesioni"

Forza Italia si presenta in Lombardia, tra candidati e punti programmatici. Un appuntamento atteso quello della mattinata di venerdì 26 agosto per chi sarà chiamato a rappresentare il partito guidato da Silvio Berlusconi alle prossime elezioni politiche del 25 settembre, al quale il leader azzurro ha potuto partecipare solamente in collegamento telefonico: "Siamo un grande partito nazionale, con progetti pensati per l'Italia intera. Ma non posso nascondere che la Lombardia occupa un posto particolare nel mio cuore. Qui è nata Forza Italia che con la sua meravigliosa serie di vittorie elettorali ha salvato il nostro Paese nel 1994 dall'ascesa al potere degli eredi del comunismo e ha assicurato all'Italia molti anni di benessere, sicurezza e prestigio nel mondo. E soprattutto anni di libertà. Per questo ho voluto in queste elezioni combattere questa ..."

