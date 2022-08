A24 e A25 | il Consiglio di Stato conferma | la gestione resta ad Anas “Strada dei Parchi non in grado di assicurare manutenzione”

(Di venerdì 26 agosto 2022) In caso diin capo adei, questa “non sarebbe indila regolare prosecuzione delle attività diordinaria”. Con questa motivazione ildihato chepossa continuare a gestire le autostrade laziali e abruzzesi A24 e A25 in attesa che il Tar del Lazio il prossimo 20 settembre si pronunci nel merito della revoca anticipata in danno della concessione adei, del gruppo industriale abruzzese Toto, decisa daldei ministri il 7 luglio scorso. Era stata, lo scorso 31 luglio, la quinta sezione dello stessodia firma del ...

