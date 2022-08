Venerato sicuro | “Sfuma Navas niente Napoli”

Leggi su napolipiu

(Di giovedì 25 agosto 2022) CALCIOMERCATO. KEYLOR. Clamorosa indiscrezione rilanciata da Cirodurante il TG Rai. Secondo l’esperto di calciomercato, sta perre il passaggio di Keyloral: “Ennesima giornata negativa sul fronte. Poche ore fa, Jorge Mendes ha contattato la dirigenza partenopea per comunicargli che al momento non c’è accordo tra Keyloril ds parigino Campos sull’entità elevata della buonuscita“. “Secondo Mendes al momento le distanze sono siderali. Notizia che riscuote autorevoli conferme.per orato. Non a caso ilha ripreso i contatti con Meret per l’eventuale rinnovo“.lascia ancora la porta ...