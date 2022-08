Un altro domani, anticipazioni: Julia è incinta, la reazione di Sergio (Di giovedì 25 agosto 2022) Nuovi colpi di scena ad Un altro domani. Al centro della scena, per quanto concerne le anticipazioni della soap opera spagnola, ci sarà soprattutto il rapporto tra Sergio e Julia. Quest'ultima, in particolare, proprio quando sarà alle prese con i suoi gravissimi problemi economici in quanto dovrà restituire il prestito che le ha fatto Diana per avviare la bottega, inizierà ad avvertire dei malesseri e si recherà dal medico. Julia, con grande sorpresa, scoprirà di aspettare un figlio da Sergio, dopo la recente notte di passione trascorsa con lui e di cui, però, si è immediatamente pentita. La donna apparirà disorientata e confusa dopo aver appreso la notizia e si sfogherà con Elena, l'unica a cui rivelerà il suo segreto. Poco dopo, però, Diana si trasferirà a casa di ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 25 agosto 2022) Nuovi colpi di scena ad Un. Al centro della scena, per quanto concerne ledella soap opera spagnola, ci sarà soprattutto il rapporto tra. Quest'ultima, in particolare, proprio quando sarà alle prese con i suoi gravissimi problemi economici in quanto dovrà restituire il prestito che le ha fatto Diana per avviare la bottega, inizierà ad avvertire dei malesseri e si recherà dal medico., con grande sorpresa, scoprirà di aspettare un figlio da, dopo la recente notte di passione trascorsa con lui e di cui, però, si è immediatamente pentita. La donna apparirà disorientata e confusa dopo aver appreso la notizia e si sfogherà con Elena, l'unica a cui rivelerà il suo segreto. Poco dopo, però, Diana si trasferirà a casa di ...

GiuseppeConteIT : In questi giorni mi pare ci sia un’ostinata ricerca di polemiche ad uso elettorale, legate per lo più a temi lontan… - haroldsxcurlss : vi giuro che un domani organizzerò io i concerti e vedrete che belle robe verranno fuori tra l’altro, ticketone dov… - Delfo177 : @laziocrazia Preparati…. Che arriva Hiroshima domani alle 20.45 Altro che salma.. ???? - dumurin : RT @Montes1301: @dumurin @MaielloInside Una vita trasversale Prende tutti. Ieri picco choc over Zuleyha h24 piange a ogni puntata ha stu… - Montes1301 : @dumurin @MaielloInside Una vita trasversale Prende tutti. Ieri picco choc over Zuleyha h24 piange a ogni puntat… -