Ultime Notizie – Morto Enzo Garinei, l'attore aveva 96 anni (Di giovedì 25 agosto 2022) La lunga carriera in teatro, al cinema, in tv e nel doppiaggio. L'esordio sul grande schermo nel 1949 in 'Totò le Mokò' E' Morto oggi l'attore e doppiatore Enzo Garinei, fratello del commediografo Pietro Garinei. aveva 96 anni. Nella sua lunga carriera ha partecipato a oltre 70 film ed è apparso in tv e sui palcoscenici teatrali interpretando anche diversi testi del fratello, come 'Aggiungi un posto a tavola', 'Cielo mio marito' e 'Alleluia brava gente'. Nella stagione teatrale 2017-2018 ed ancora nella stagione 2019-2020 è ritornato in tournée con la nuova edizione di 'Aggiungi un posto a tavola', interpretando dal vivo "la voce di Dio" e ottenendo un tributo d'affetto da parte del pubblico. L'esordio sul grande schermo è del 1949 in 'Totò le Mokò'.

