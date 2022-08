Striscia la Notizia | matrimonio distrutto per ex velina amatissima | lacrime a fiumi

Leggi su altranotizia

(Di giovedì 25 agosto 2022)la, una nota eexha annunciato la fine del suotra le. Ha voluto spiegare la sua assenza sui social ai fan ed è uscita allo scoperto in merito a quello che sta attraversando in questo periodo.la-Altra(fonte: Google)La exdilaha confessato che il suoe giunto al termine. Non è stato sicuramente semplice mostrarsi vulnerabile sul web ma ha mostrato senza nascondersi le sue emozioni. Sapete di chi si tratta?la, exannuncia la separazione Una ex ...