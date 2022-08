Stasera in tv, film programmi del 25 agosto (Di giovedì 25 agosto 2022) Stasera in tv: per il prime time del 25 agosto un nuovo appuntamento con la soap “Grand Hotel Intrighi e Passioni”, il ritorno di Paolo Mieli con “La Grande Storia”, il talk “Dritto e Rovescio”, il cult movie Blues Brothers – Il Mito Continua Per il ciclo “Purché Finisca Bene”, il secondo episodio Piccoli Segreti, Grande Bugie, commedia romantica che vede protagonisti Giuseppe Zeno e Chiara Francini, in onda subito dopo Techetechetè su Raiuno. Nella seconda serata della rete ammiraglia Rai, “La Pazza Gioia” di Paolo Virzì con Valeria Bruni Tedeschi e Micaela Ramazzotti, vincitore di cinque David Di Donatello ed altrettanti Nastri D’Argento. Su Raitre “La Grande Storia” è dedicata alla Britannia. Si comincia con Elisabetta II, la regina più longeva della storia, che ha da poco festeggiato i 70 anni di regno sul trono d’Inghilterra: dalla gioventù ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 25 agosto 2022)in tv: per il prime time del 25un nuovo appuntamento con la soap “Grand Hotel Intrighi e Passioni”, il ritorno di Paolo Mieli con “La Grande Storia”, il talk “Dritto e Rovescio”, il cult movie Blues Brothers – Il Mito Continua Per il ciclo “Purché Finisca Bene”, il secondo episodio Piccoli Segreti, Grande Bugie, commedia romantica che vede protagonisti Giuseppe Zeno e Chiara Francini, in onda subito dopo Techetechetè su Raiuno. Nella seconda serata della rete ammiraglia Rai, “La Pazza Gioia” di Paolo Virzì con Valeria Bruni Tedeschi e Micaela Ramazzotti, vincitore di cinque David Di Donatello ed altrettanti Nastri D’Argento. Su Raitre “La Grande Storia” è dedicata alla Britannia. Si comincia con Elisabetta II, la regina più longeva della storia, che ha da poco festeggiato i 70 anni di regno sul trono d’Inghilterra: dalla gioventù ...

KILLMYMIND05 : sto vedendo un film horror che dicono faccia abbastanza paura e giuro che se stasera non dormo, denuncio netflix - yonaswifee : Stasera sento delle mie amiche e ne sono felice ma guardiamo un film e chiudiamo le telecamere e microfoni per non… - mesanoafoodcoop : La rassegna L'Arte Ricuce Legami a cura di ArCoEs Arteterapia prosegue stasera alle 21 presso Marcozzi Tennistavolo… - CasilinaNews : Programmi, film stasera: #guidaTV 25 agosto 2022 - tvseriesale : due film stupendi non so quale guardare stasera -