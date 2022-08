Sconti sulla bolletta del gas, ma non per tutti: scopri se ti spettano (Di giovedì 25 agosto 2022) Il Governo, almeno quando era ancora nel pieno del vigore, ha cercato l’inevitabile salvagente degli Sconti per arginare l’emorragia della crisi e porre rimedio alle “mazzate” delle bollette di gas e luce. I rincari energetici hanno colpito duramente e soprattutto improvvisamente, come colpi alla nuca che ti tramortiscono lasciandoti senza fiato, le nostre famiglie e le nostre imprese, già profondamente provate da una emergenza sanitaria che ha avuto non poche conseguenze nefaste nel settore economico-finanziario. fonte foto: AdobeStockIn risposta all’aumento delle bollette energetiche (a proposito cosa accadrà nelle scuole pubbliche?) dovuto all’effetto a catena della guerra in Ucraina, il governo italiano ha “tirato fuori dal cilindro” un bonus energetico per ridurre i costi. Tutto questo faceva parte di un più ampio pacchetto di misure del valore ... Leggi su chenews (Di giovedì 25 agosto 2022) Il Governo, almeno quando era ancora nel pieno del vigore, ha cercato l’inevitabile salvagente degliper arginare l’emorragia della crisi e porre rimedio alle “mazzate” delle bollette di gas e luce. I rincari energetici hanno colpito duramente e soprattutto improvvisamente, come colpi alla nuca che ti tramortiscono lasciandoti senza fiato, le nostre famiglie e le nostre imprese, già profondamente provate da una emergenza sanitaria che ha avuto non poche conseguenze nefaste nel settore economico-finanziario. fonte foto: AdobeStockIn risposta all’aumento delle bollette energetiche (a proposito cosa accadrà nelle scuole pubbliche?) dovuto all’effetto a catena della guerra in Ucraina, il governo italiano ha “tirato fuori dal cilindro” un bonus energetico per ridurre i costi. Tutto questo faceva parte di un più ampio pacchetto di misure del valore ...

GregorioSamueli : @DanieleBerghino 4/ Insomma l'extra profitto lo devi calcolare non in generale, ma sulla causa che lo genera, quind… - adamreigh : @DSantanche Sconti per tutti! Accorrete numerosi, promesse facili facili, prego si accomodino! Ma non ti senti un peso sulla coscienza? - libellula58 : RT @SimoAlex61: Dopo le ultime esperienze il M5S sarà ancora più intransigente e non farà sconti sul proprio programma a garanzia di chi vo… - Reietto2 : RT @SimoAlex61: Dopo le ultime esperienze il M5S sarà ancora più intransigente e non farà sconti sul proprio programma a garanzia di chi vo… - GoemonIshiXIII : RT @SimoAlex61: Dopo le ultime esperienze il M5S sarà ancora più intransigente e non farà sconti sul proprio programma a garanzia di chi vo… -