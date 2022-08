Salvini contestato a Giugliano | “Senti la puzza? Non sono i napoletani | è la Terra dei fuochi”

Leggi su teleclubitalia

(Di giovedì 25 agosto 2022). E’ statoquesto pomeriggio Matteo. Il leader della Lega è stato allo Chalet del centro per dare solidarietà ai titolari per l’attentato della scorsa settimana ma al suo arrivo un gruppetto di attivisti ha manifestato contro. Alcuni hanno esposto striscioni con scritto: “Lala? Non, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.