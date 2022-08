Rey Mysterio: “La storyline di ‘I’m your Papi’ causò a Dominik molti problemi a scuola” (Di giovedì 25 agosto 2022) Rey Mysterio è una leggenda del wrestling, e da un paio d’anni a questa parte, ha raggiunto un altro grande traguardo: lottare al fianco di suo figlio Dominik, arrivando addirittura a vincere i titoli di coppia, stabilendo un record in WWE. Ma i veri fan della WWE sapranno che non è stata la prima volta che abbiamo visto Dominik: nel 2005, Rey Mysterio e Eddie Guerrero erano impegnati in una storyline per la custodia di Dominik, dato che il compianto Eddie ne rivendicava la paternità. Dominik all’epoca era solo un bambino, ma fu comunque protagonista attivo del feud, nonostante toccasse un tasto decisamente delicato. Va tutto bene Parlando con Fox News, Rey Mysterio ha rivelato come la storyline del 2005 abbia portato suo ... Leggi su zonawrestling (Di giovedì 25 agosto 2022) Reyè una leggenda del wrestling, e da un paio d’anni a questa parte, ha raggiunto un altro grande traguardo: lottare al fianco di suo figlio, arrivando addirittura a vincere i titoli di coppia, stabilendo un record in WWE. Ma i veri fan della WWE sapranno che non è stata la prima volta che abbiamo visto: nel 2005, Reye Eddie Guerrero erano impegnati in unaper la custodia di, dato che il compianto Eddie ne rivendicava la paternità.all’epoca era solo un bambino, ma fu comunque protagonista attivo del feud, nonostante toccasse un tasto decisamente delicato. Va tutto bene Parlando con Fox News, Reyha rivelato come ladel 2005 abbia portato suo ...

Zona_Wrestling : Rey Mysterio: 'La storyline di 'I'm your Papi' causò a Dominik molti problemi a scuola' - SpazioWrestling : WWE: Rey Mysterio svela che Dominik ha avuto problemi a scuola da piccolo per la storyline con Eddie Guerrero #WWE… - paolobrozovic88 : @Xueza_00 Ma c è uno mascherato come Rey Mysterio urlo - mkp17 : REY MYSTERIO: fine carriera imminente? - nonvedogioie : Consiglio spassionato Se avete FIFA e volete sbloccare questo qua, non sbloccatelo Perdete solo tempo È un bidonazz… -