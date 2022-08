REPUBBLICA – Navas si svincola dal Psg: al Napoli in 48 ore, Fabian in Francia (Di giovedì 25 agosto 2022) Ultime novità di calciomercato del Napoli: Keylor Navas si svincola dal Psg e firma con gli azzurri, Fabian Ruiz da Galtier. Oramai siamo alla certezza o quasi, gli operatori dell’informazione mantengono un minimo di dubbio perché nel calciomercato può succedere qualsiasi cosa fino a quando non si firma. Emblematico il caso Berbatov che cambiò un paio di volte aereo mentre stava arrivando in Italia per firmare con la Fiorentina. Però negli ambienti di calciomercato fanno sapere che Navas ha praticamente risolto il suo contratto con il club francese ed pronto a vestire la maglia azzurra. Già nella giornata di ieri Manuel Parlato ha fatto sapere che le visite mediche di Keylor Navas erano già state prenotate a Villa Stuart. Navas al Napoli entro ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 25 agosto 2022) Ultime novità di calciomercato del: Keylorsidal Psg e firma con gli azzurri,Ruiz da Galtier. Oramai siamo alla certezza o quasi, gli operatori dell’informazione mantengono un minimo di dubbio perché nel calciomercato può succedere qualsiasi cosa fino a quando non si firma. Emblematico il caso Berbatov che cambiò un paio di volte aereo mentre stava arrivando in Italia per firmare con la Fiorentina. Però negli ambienti di calciomercato fanno sapere cheha praticamente risolto il suo contratto con il club francese ed pronto a vestire la maglia azzurra. Già nella giornata di ieri Manuel Parlato ha fatto sapere che le visite mediche di Keylorerano già state prenotate a Villa Stuart.alentro ...

