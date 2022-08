Raspadori | ' Napoli per crescere Champions | che emozione'

DiMarzio : .@sscnapoli, le parole di #Raspadori e #Simeone durante la conferenza stampa di presentazione ?? - SassuoloUS : 11 anni insieme. La meraviglia di veder crescere un autentico talento. Il Sassuolo sarà sempre la tua famiglia. Gra… - sscnapoli : ?? Benvenuto Giacomo! ?? ?? - LucianoQuaranta : RT @DiMarzio: .@sscnapoli, le parole di #Raspadori e #Simeone durante la conferenza stampa di presentazione ?? - emaele81 : @SkySport Ma lo hanno detto in coro? A fine anno scorso Raspadori e Scamacca sembravano i nuovi Ronaldo e Messi des… -

Fa eco Giacomo: 'Pensavo fosse il momento giusto di mettermi in difficoltà per crescere.era quello che volevo, lo sentivo dentro di me. Mi hanno voluto tanto. La città è stupenda, l'...Giacomosi è presentato ai tifosi azzurri in conferenza stampa: "Volevo tanto iniziare questo percorso e penso sia il momento giusto per crescere e migliorare.è la scelta migliore, dentro me ..."Avevo grande voglia di fare un nuovo passo nella mia carriera, venire qui a Napoli e anche provare i brividi di giocare la Champions League. Per me è il momento giusto per portare avanti la mia ambiz ...Raspadori fidanzata Raspadori fidanzata. La partner del neo giocatore del Napoli è Elisa Graziani, storica fidanzata del classe 2000 che si è già follemente innamorata della città campana. La loro rel ...