(Di giovedì 25 agosto 2022) Sono otto gli acquisti effettuati dalfino ad ora e ieri è andata in scena la presentazione di tutti i nuovi volti di fronte a...

mirkocalemme : Il #Napoli ha salutato pezzi enormi del gruppo che lo ha tenuto ai vertici del calcio italiano, ma il suo mercato i… - mirkocalemme : Per farvela breve: #Ndombele al #Napoli dipende da #Fabian al #PSG che dipende da #Paredes alla #Juventus. #Keylor… - antonio_gaito : L'incredibile giornata di mercato dei tifosi del #Napoli Simeone ? Ndombele ??? Raspadori ??? Keylor Navas ?? - cmdotcom : #Napoli - Keylor #Navas, ci siamo: il #PSG è pronto a liberarlo, chiusura ad un passo [di @giovanniannun] - lucasparrow1 : @NavasKeylor Keylor ti stiamo aspettando! Forza #Napoli el portero de l’alma! ?????????? -

Commenta per primo Il portiere costaricano del Paris Saint - Germain,Navas : obiettivoInoltre, come ha dichiarato Manuel Parlato , noto giornalista di Sportitalia, durante un'intervista ai microfoni di ' Calcio24 Live' , le visite mediche perNavas pare siano state ...Sono otto gli acquisti effettuati dal Napoli fino ad ora e ieri è andata in scena la presentazione di tutti i nuovi volti di fronte a 37 mila tifosi azzurri. Il mercato del club di De Laurentiis, però ...Keylor Nava s sta trattando la risoluzione del contratto con il PSG! A riferirlo su Twitter è il giornalista francese di Canal Supporters Hadrien Grenier. Il Paris Saint Germain gli pagherebbe dai 7 a ...